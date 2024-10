Wyoming y Dani Mateo se convierten una vez más en 'Aznarito' y 'Felipón' en El Intermedio, y esta vez se trasladan a una obra para hablar del problema de la vivienda en España. "Qué gusto da ver casas así. Luego decimos que la gente no tiene casa. ¡Pues construye más, pedazo de ameba!", comenta 'Aznarito'.

"La verdad es que sí, la que tienen liada aquí. Y luego dicen que la vivienda es cara. ¿Tú has visto la cantidad de oficios involucrados?", apunta 'Felipón'. El expresidente asegura que es necesario que la vivienda sea cara para poder pagar los sueldos de los trabajadores.

Mientras observan la obra, 'Aznarito y Felipón' critican la actitud de los jóvenes respecto a la vivienda. Ambos coinciden en que la nueva generación gasta más en ocio que en ahorrar para una casa. "La gente quiere que le regalen las cosas: 'No tengo casa porque es muy cara'. Y los festivales, ¿qué? Los festivales no son baratos, y no se pierden ni uno, los asquerosos piojosos", añade 'Aznarito'. "Menos Vetusta Morla y más vetustos comprando casas, ¡eso sí que mola!", agrega el popular.

En cuanto a los alquileres, 'Aznarito' asegura que la gente no alquila por "miedo al compromiso" y no por el aumento de los precios. "Es que ahora me gustan los pisos, a lo mejor el mes que viene las casas. Yo, en cuestión de vivienda, soy fluido", bromea.

A raíz de esa conversación, a 'Felipón' se le ocurre la "mala idea" de sugerir que es necesario cambiar la Ley de Vivienda. Al escuchar esto, 'Aznarito' entra en cólera: "¡Por el amor de Dios, 'Felipón', no me asustes, que pareces socialista!".

