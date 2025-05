'Felipón' y 'Aznarito' en contra del teletrabajo: "¿Quiero ver yo el culo de tu gato en una videollamada?"

Dani Mateo y El Gran Wyoming se transformaron una vez más en 'Aznarito' y 'Felipón', para hablar de la reducción de la jornada laboral. Descubre su opinión en el vídeo principal de El Intermedio.

"El trabajo es lo mejor que hay en la vida", afirmaba 'Felipón', "eso y los puros". A lo que 'Aznarito' respondía dándole la razón: "El que diga lo contrario es que no ha trabajado nunca. El trabajo dignifica, pule, da esplendor". Y puntualizaba: "Me refiero a trabajar de verdad".

Asimismo, los 'expresidentes' se quejaban de que la reducción de la jornada laboral es una falta de compromiso con el empleo. "La gente no quiere trabajar", aseguraba 'Aznarito'. "Se escaquea por cualquier cosa", remataba.

Por su parte, 'Felipón' ironizaba sobre algunas de esas supuestas excusas: "Es que tengo un poco de tos, es que he tenido una pesadilla y me vienen mal las cosas, es que he tenido un hijo". Luego, se mostraba especialmente crítico con la propuesta de reducir la jornada: "Pero, ¿cuánto queréis currar, mamelucos, 10 minutos a la semana?", se preguntaba el 'socialista'.

Ambos llegan a la conclusión de que "la clase obrera ya no es como antes". "El PSOE se va a tener que cambiar el nombre a Partido Socialista Holgazán Español", comentaba 'Felipón'

Por otro lado, también criticaron el teletrabajo. "Los señoritos quieren teletrabajar… me cago en mi vida, ¿quiero yo verle el culo en primer plano a tu gato en una videollamada?", afirmaba. "¿Quiero ver yo 18 tazas de café que tienes en la mesa sin lavar, pedazo de guarro?", añadía 'Aznarito'. "Quiero verte, pedazo de vago, en tu silla 10 horas para saber que no estás jugando al juego ese de la ETA, 'El Buscaminas'", afirmaba el 'popular'.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.