Sandra Sabatés entrevista en Mujer tenía que ser a Almudena Bernabeu, abogada y experta en justicia universal. "Acabé en EEUU en el momento en el que se había iniciado la Audiencia Nacional por parte de profesionales como el exjuez Baltasar Garzón las acciones contra la Junta Militar Argentina como contra Pinochet", explica la abogada, que explica que ahí se involucró con muchos de los abogados.

Con 26 años formó parte de este proceso que terminó con el arresto de Pinochet: "Lo viví con mucha emoción". "A pesar de que Pinochet no fuera a la cárcel, no es por ser pretencioso, pero España abre los ojos en muchos países a la posibilidad de que un tribunal nacional se ocupe de estas causas", explica la experta. Y es que en 2013 consiguieron en la Justicia española condenase al dictador Ríos Montt por el genocidio en Guatemala. Además, consiguieron que se reconociese como genocidio las violaciones masivas a las mujeres, pero ¿por qué es tan complicado que se tenga en cuenta esa especial vulnerabilidad en los conflictos?

La experta recuerda testimonios tan duros como el de Juana, a la que violaron 24 veces cuatro o cinco horas más de 30 soldados. "Ella había contado toda la historia y había dejado ese espacio", explica Benabeu, que afirma que "hay una parte sociológica o psicológica de falta de consideración de la mujer", que ha encontrado " vergonzoso" contar esa parte. "Todavía no estamos donde deberíamos estar", insiste. Además, ha estado en contacto y cara a cara con terribles criminales y genocidas, pero ¿qué siente al mirarles a los ojos? "Que son unos mentirosos, la mayoría son hombres que se han hecho viejos y hay una parte paternalista", explica la experta, que afirma que son unos cobardes: "Ahí te creces. No he estado delante de uno que tenga dos minutos o 36 segundos de decencia".