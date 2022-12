La Declaración de Principios de Wyoming sobre Franco: "Que nadie cuestione el compromiso de El Intermedio con el Caudillo"

El Gran Wyoming hace una Declaración de Principios de El Intermedio sobre Franco: "A pesar de que lo hicimos con buenas intenciones, el cuerpo del dictador fue salvajemente ultrajado en nuestros últimos programas. Por eso, y para evitar que Dani Mateoacabe en la cárcel, le hemos impuesto una orden de alejamiento de Franco y hemos puesto los restos del generalísimo en manos de Thais Villas".

EXCLUSIVA | El día que Thais Villas consiguió entrevistar a Franco a través de una médium: "En España no tendría que haber rey, a mí me engañaron"

consigue en El Intermedio la primera entrevista póstuma a Franco . La colaboradora conversa con el dictador a través de una médium que cuenta qué es lo que este le dice. Desde que no le gusta que haya rey, ni democracia, porque destaca que España no está preparada, a admitir que el "Real Madrid actual es una porquería porque son blanditos". Además, "no quiere que le llamen caudillo, sino general".