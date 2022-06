El Gran Wyoming ha recibido un 'rapapolvo' de Sandra Sabatés nada más sentarse en la mesa de El Intermedio. El presentador del programa se ha quedado perplejo al escuchar cómo la presentadora le apelaba: "No es por nada, pero igual en tu estado no deberías trabajar".

"Bueno, todavía no es definitivo. Estoy de tres faltas, pero no me he hecho la prueba de la rana", ha bromeado el presentador, que ha arrancado una carcajada en Sabatés. "Ya veremos qué sale", ha apostillado la presentadora. Puedes ver el divertido momento en el vídeo principal de esta noticia.