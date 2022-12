Por muy hippies y bohemios que seamos, al acabar el día todos queremos un techo bajo el que dormir a pierna suelta. "También los políticos", comenta Thais Villas, que se ha desplazado hasta el Congreso de los Diputados para saber cómo viven sus señorías y todos los detalles de sus viviendas, como el número de metros cuadrados que tienen, el número de personas que la habitan, los baños o si son más de bañera de hidromasaje o de Jacuzzi.

Mientras la diputada del PSOE, Zaida Cantera, reconocía que le encanta su bañera y quedarse tiempo en ella, Joan Baldoví, portavoz de Compromís en el Congreso, asegura que quitaron la bañera que tenían en su casa porque no les resultaba "útil". Eso sí, parece que tiene muy buenos recuerdos en ella: "Alguna vez hemos hecho un bañito de estos románticos", contestaba. Unas palabras ante las que Thais Villas no pudo evitar reír: "Si es que no hace falta que pregunte. Se está poniendo rojo solo de recordar".

