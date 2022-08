Con motivo del 8M, El Intermedio celebró el Día Internacional de la Mujer con las 'Cadiwoman', una chirigota formada únicamente por mujeres que cantaban con humor y un poderoso mensaje feminista: "Este 8M no nos felicites, dinamita el patriarcado", comenzaban.

Las chirigoteras cantaban a "la cantidad de aliados que hay en la izquierda, que deconstruyen su masculinidad, son muy modernes, están concienciados, hablan en inclusivo y les da fatiga el patriarcado. Tienen mucha empatía y si ven un parto, les duele más que a una tía". También a los cánones de belleza con "me he depilado el papo" o las relaciones tóxicas y la violencia machista con letras como "me dijo 'si tú me dejas, me tiro desde el tercero'; pues no sé cómo vas a hacerlo si vives en el entresuelo". Su actuación al completo, en el vídeo sobre estas líneas.

