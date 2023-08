En Sant Jordi, no solo se celebra el día del libro en Cataluña sino también el de los enamorados. Por eso, Thais Villas se trasladaba hasta Barcelona, donde preguntaba a algunos lectores qué habían practicado más en el último año, el amor o la lectura.

También se lo preguntaba a Rosa Montero, que señalaba que, cuando estaba inspirada, escribir era "como un orgasmo". Pero la periodista de El Intermedio no se quedaba ahí y se interesaba por las críticas y en qué ámbito las había recibido mejores. "No las leo porque me deprimen", confesaba la escritora, y añadía: "Si alguien me hace una crítica amatoria, rompo con él".

Además, se encontró con Mónica Carrillo, que prefería vivir un amor loco, de los que solo se viven una vez en la vida, que escribir un libro que gane el premio Planeta. "¿Tú eres mejor escritora o mejor amante?", planteaba Villas, a lo que respondía quedándose con la segunda opción.