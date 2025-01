Una enfermera española en Escocia: "No me planteo volver, pero si las condiciones fueran como aquí, no dudaba un segundo"

El informe publicado ayer sobre la situación de la enfermería en España concluye que faltan 100.000 enfermeras para estar cerca de la media de la Unión Europea. Para analizar esta cuestión, Sandra Sabatés y Wyoming se trasladan hasta una 'sala de extracciones'.

En el vídeo sobre estas líneas, Wyoming nota la falta de enfermeras, algo habitual en casi todos los centros de salud y hospitales. De hecho Sandra apunta que, según el INE, hay menos de 6,5 enfermeras por cada 1.000 habitantes, más de dos puntos por debajo de la ratio europea. Aunque la cifra ha crecido en la última década, la presentadora de El Intermedio explica que, para alcanzar la media, harían falta casi 30 años a este ritmo.

El 'empleado de mantenimiento' Dani Mateo se ofrece a hacerle los análisis a Wyoming ante la falta de especialistas. En este sentido, Sandra Sabatés comenta que en toda España, solo Navarra supera la media europea, con 8,8 enfermeras por cada 1.000 habitantes. En lo que respecta a las más deficitarias, encontramos Galicia, con 5,1, y Murcia, con 4,7.

El sector además afronta una considerable precariedad laboral, pues según una encuesta, el 39,4% de las enfermeras se plantea abandonar la profesión en los próximos diez años y, de las que lo hacen, el 92,7% de ellas aduce motivos profesionales, como la falta de personal, los bajos sueldos o la inestabilidad en los horarios de trabajo.

Ante esta situación, muchas enfermeras deciden marcharse al extranjero en busca de condiciones dignas. Es el caso de Isabel Delgado, que se fue hace 12 años a Escocia y no ha podido volver: "Renuncias a toda tu vida, pero las condiciones son bastante mejores", afirma en el vídeo sobre estas líneas. En su caso, no se plantea volver a España, si bien asegura que "si las condiciones y las cosas fueran tan fáciles como aquí, no lo dudaba ni un segundo".