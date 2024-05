El Gran Wyoming se enfrenta a los entrevistadores más implacables: los niños. El presentador se enfrenta una semana más a sus preguntas en 'Pregúntale a Wyo'. Sus preguntas, como afirma, "son muy difíciles de responder, más que me ayudas en la mudanza". La primera es de Leo, que le pregunta si sabe cuándo se acabaran los colegios.

Esta pregunta, como afirma Wyoming, puede tener dos sentidos. "Si te refieres a cuándo acabaran las clases, en junio, si te refieres a cuándo se acabarán los colegios, así para siempre, me imagino que pronto, porque llevamos 66 millones de años de sequía desde que cayó el meteorito que acabó con los dinosaurios. Con suerte cae uno este domingo y no tienes que preparar la mochila para el lunes", le responde.

Mateo quiere saber si de pequeño jugaba a fútbol. Wyoming afirma que él no jugaba sino que era "el presidente de la federación del patio". "Me quedaba en la grada y pedía mordidas, pero no de dinero... de bocatas de chóped", añade. Andrea, en cambio, le gustaría saber si se tiraría en paracaídas. "Y que no se abra es lo que estás pensando... ¡Ni pensarlo, Andrea! Cuando quiero emociones fuertes me basta con levantarme rápido del sofá", responde.

A Camilo le gustaría saber cuál es el programa favorito del presentador. Wyoming responde que hay un programa del que no se pierde la emisión desde hace años ya que tiene ritmo, tensión, comedia o drama: "El mensaje del rey en Nochebuena, está tan bien hecho que tardan un año en preparar un capítulo de 15 minutos".

La última pregunta es la de Daniela, que le pregunta a Wyoming si va a hacer deporte "en algún momento". "'Vis i hicir dipirti in ilgín miminti'... Daniela te has equivocado de sección hoy toca hacerme preguntas, te llamaremos para la sección 'Reproches a Wyoming'", responde.