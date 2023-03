Thais Villas sale a la calle otra vez en El Intermedio con 'Hablando se enciende la gente', su sección de debate en el que charla con los ciudadanos sobre temas de actualidad. "¿Quién de aquí se considera feminista?", pregunta la periodista por el 8M.

Un señor directamente afirma que las mujeres feministas son "feminazis", algo que indigna tanto a la reportera como a las mujeres que se encuentran en el debate. Una de las chicas presentes denuncia la violencia machista que sufren las mujeres: "Yo sigo caminando por la calle y me siguen acosando, me han perseguido, agarrado del brazo...es el pan de cada día". "A mí también me han acosado", responde el mismo señor.

"¿A usted también le persiguen por la calle?", pregunta Thais Villas alucinada con la respuesta del hombre, que insiste en que sí le persiguen aunque, admite, que no para violarle. "Una cosa es la delincuencia...", mantiene en este vídeo.