Raúl Pérez irrumpe en el plató de El Intermedio convertido en Nicolás Maduro. El 'presidente de Venezuela' no duda en transmitir su felicidad por visitar España ya que esto le va a permitir conocer a "la persona más importante del audiovisual": "Dani Mateo". La respuesta del 'líder venezolano' deja alucinado a Wyoming.

"Sin duda está usted mareado por el jet lag, Dani Mateo es solo un colaborador", le dice el presentador de El Intermedio. Wyoming le recuerda que muchos países están poniendo en duda el resultado de las elecciones en su país debido a que todavía no ha mostrado las actas. 'Maduro' afirma que él no oculta nada. "Mi victoria fue legítima. ¿No quería las actas? Aquí están", le dice al presentador. "Hasta la victoria siempre, Wyoming", añade.

El presentador revisa los papeles y se da cuenta que no son las actas reales sino que están falsificadas. "Solo pone 'Maduro es el presidente' y encima lo pone sobre una lista de la compra", le dice el presentador de El Intermedio. "Eso es mentira, embustero, no es usted más que una rata imperialista con tirantes... esto con Dani Mateo no me pasaría", responde el 'presidente'.

El colaborador acude a la llamada de 'Nicolás Maduro'. "¿Quiere que le firme el chándal?", se ofrece Mateo. "Dani Mateo, que ilusión, por fin un presentador de nivel. Aunque, tengo que reconocer que eres más guapo en pantalla", le dice 'Maduro'. "Wyoming, no te pongas celoso, si me prefiere a mí... es lo que hay", concluye Dani.