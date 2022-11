Se dice que Dios está en todas partes, pero ¿debería estarlo también en las clases de los colegios? Thais Villas sale a la calle en una nueva entrega de 'Hablando se enciende la gente' que, en esta ocasión, está centrada en la asignatura de Religión.

De este modo, diversos españoles contrastan sus ideas a favor y en contra en este debate improvisado donde una joven asegura que "igual cosas como meditar o cómo manejar tu dinero" son más importantes: "Luego creces, tienes 25 años y te das cuenta de que hay herramientas que tienes que aprender por ti mismo y que si las pusieran en el colegio serían muy útiles", comenta.

Por su parte, una mujer afirma estar en contra de la religión en las aulas porque "no me ha servido de nada": "No me ha encontrado novio el de arriba, me lo he buscado yo", responde a Thais Villas. También se puede ver el tenso momento entre dos personas sobre la utilidad de la religión en el que un hombre afirma que le ha "ensuciado el alma" y una católica le responde que "entonces usted ya nació sucio". Puedes ver la llamada al orden de la reportera de El Intermedio a esta mujer en el vídeo sobre estas líneas.