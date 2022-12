Mientras el Gobierno considera que no debe inmiscuirse en el conflicto de los lazos amarillos, el líder del PP, Pablo Casado, tiene una visión radicalmente contraria. Para arreglar este conflicto ha vuelto ha recurrir a su solución habitual: la aplicación de 155.

"Yo lo que haría, si fuese Pedro Sánchez, sería ir al Consejo de Ministros e iniciar el procedimiento de aplicación del 155", declaraban en una entrevista esta mañana. "Para Pablo Casado no hay nada que no solucione en 155", dice El Gran Wyoming, sacando un bote de líquido limpiador y esparciéndolo por todo el plató: "No hay nada que no solucione el 155, menos esos kilitos de más", bromeaba el presentador.

Además, el líder de los populares ha explicado que la aplicación del 155 se articularía simplemente a través del envío de un requerimiento a Quim Torra para que cumpla la Constitución.

"Claro, se le manda una carta a Quim Torra y arreglado, luego está el detallito de que hay que aprobarlo por mayoría absoluta en el Senado", ironiza Wyoming, añadiendo que "Casado sabrá hacerlo", porque "es experto en aprobar cosas sin demasiado esfuerzo".

