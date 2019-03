'El Cuento de la Burrada': el análisis de El Intermedio de las polémicas propuestas de Pablo Casado sobre las mujeres

Pablo Casado ha anunciado que si llega al Gobierno promoverá una Ley de Apoyo a la Maternidad en la que apostará por la "cultura de la vida" con medidas fiscales, económicas y de apoyo a la familia.

Entre estas medidas se ha conocido la propuesta del PP para "blindar" temporalmente a mujeres migrantes que vayan a dar a su hijo en adopción, una información que el propio equipo de Casado confirmó al de verificación Newtral-laSexta en un mail y que ahora le líder del PP ha tachado de "fake news".

"¿Ha sido una propuesta real?, ¿estamos ante un disparate que atenta contra los derechos de las mujeres?, ¿un malentendido de los medios?, ¿una apuesta para ver quién dice la barbaridad más grande?", El Intermedio lo descubre en 'El cuento de la Burrada'.

La polémica propuesta del PP estaba incluida, supuestamente, en la Ley de Apoyo a la Maternidad, una medida que el líder del PP anunció para evitar el aborto y la baja tasa de maternidad española.

Pero El Gran Wyoming tiene una 'última hora' del polémico caso: "Mañana los populares mejorarán aún más la oferta, darán trabajo fijo a las migrantes que entreguen un riñón y un dedo meñique".

Ante el revuelo generado, el Partido Popular se ha dedicado a desmentir la noticia, incluso Casado aseguraba que estaba siendo víctima de una 'fake new'. Pero fue el propio departamento de comunicación de la formación el que confirmó la noticia en un escrito al equipo de verificación de laSexta - Newtral.

La vicesecretaria de Política Social del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha matizado la propuesta en Al Rojo Vivo: "Que si una mujer que no tiene papeles decide entregar en adopción a un niño tenga la tranquilidad de que no se va a iniciar un expediente de expulsión por ese acto". Pero esa protección ya existe, la Ley de Extranjería establece que una mujer migrante embarazada no puede ser expulsada.

Aunque Cuca Gamarra ha asegurado que "se está sacando de quicio", y ha negado que dicha propuesta se haya lanzado alguna vez; sin embargo, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha adjudicado esta polémica a la "precipitación" en tiempos de campaña electoral.

