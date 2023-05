"Hay un hombre que está destrozado, roto, amargado y hundido en la miseria", informa Wyo Javier en esta entrega de 'Vótame Delxe'. Y no habla de otro que de Edmundo Bal, que ha cargado duramente contra la cúpula de Ciudadanos tras su decisión de no presentarse a las elecciones generales del 23 de julio: "Mi partido me ha dejado huérfano", decía enfadado durante una entrevista en TVE, donde llamaba a lso dirigentes "cobardes" y les culpaba de "guardarse el dinero en la caja para hacer campaña para las europeas".

"Este hombre no puede más. Se le está cayendo el mundo encima", comenta Wyo Javier con Dani Mateomoros y Sandrota Corredera. Es en ese instante cuando 'Edmundo Bal' conecta con Vótame Deluxe: "Reíros de mí, del único político que queda de centro", carga también contra los integrantes de la mesa.

Además, en este vídeo aprovecha para lanzarle un mensaje a los 300.000 votantes que le quedan a Ciudadanos: "Yo seguiré al pie del cañón representándoos, ayudándoos en todo. Por favor votantes seguid con nosotros. No os vayáis al PP como hace todo el mundo", dice al tiempo que estalla en lágrimas.