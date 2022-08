Poco antes de la decisión judicial que llevó a prisión a María Salmerón, víctima de violencia de género, por incumplir el régimen de visitas de su hija con su maltratador, la periodista Andrea Ropero pudo charlar con la joven, Mirian Ruiz. Contó que llevaba desde los 15 años sintiendo miedo ya que su madre podía ir a la cárcel.

También relató cómo fue su infancia, teniendo que vivir con su padre, el maltratador de su madre. "Había fines de semana que me tenía que ir a pernoctar a su casa y eso era una tortura". No estaba acostumbrada a estar incomunicada, cuenta, puesto que su padre le confiscaba el teléfono que le había dado su madre. La peor etapa, explicó Ruiz, fue cuando tuvo que irse a vivir con su progenitor y le cambiaron su vida: no podía ir a los cumpleaños de sus amigos, ni utilizar internet con libertad, ni comunicarse con su madre. "Si va en contra de mi madre va en mi contra. No quería mi bien", aseguró la joven en la entrevista del vídeo principal de esta noticia.

(*) En laSexta.com recuperamos los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.

"Si hubiera cumplido el régimen de visitas igual ahora mi hija no estaría viva"

Poco antes del ingreso en prisión, El Intermedio acompañó a María Salmerón, quien reconoció que "si la situación fuera la misma" volvería a hacer lo mismo. "De esas situaciones en las que ella ha evitado estar con el padre está viva": "Lo mismo, si hubiera cumplido a rajatabla ese régimen de visitas, estaríamos hablando aquí de otra cosa", reconocía.