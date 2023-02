El Banco Central Europeo (BCE) sube los tipos de interés en la zona euro hasta alcanzar el 3%. Este anuncio afecta a las personas con hipotecas de tipo variable, porque la subida de tipos provocará que se dispare todavía más el Euribor, que ahora se sitúa en el 3,44% y que ya encarece las cuotas hipotecarias de las familias en una media de 286 euros al mes.

En El Intermedio han contado con el economista José Moisés Martín, autor del ensayo 'El futuro de la prosperidad', para conocer si sería viable intervenir el mercado estableciendo un tope a las hipotecas de tipo variable.

Esta propuesta, que se ha hecho desde Unidas Podemos, asegura que es "bienintencionada", pero la vía no puede ser limitar el tipo de interés. Explica el experto que "no tenemos capacidad de hacerlo y que el BCE no va a dejar hacerlo", y más cuando la política que está siguiendo ahora es la de subir los tipos de interés para que la gente pida menos prestado y haya menos actividad económica. "Quiere enfriar la economía y en ese camino hay costes sociales", indica el economista.

En ese contexto, insiste en que tenemos que estar en línea con el BCE, "sino interferiríamos en la política monetaria". No obstante, plantea otras posibles fórmulas efectivas para ayudar a las familias ahogadas por la subida del Euribor.

Una de ellas sería reducir el coste para estas familias, "interviniendo el margen del beneficio del banco". Esto podría hacerse con bonificaciones o convirtiendo los prestamos variables a tipo fijo. Otra opción es dar un periodo de carencia o alargar los plazos de las hipotecas.

Como explica Martín, "algunas de estas medidas ya están incluidas en el código aprobado por el Gobierno en noviembre", pero se podría seguir incentivando más a los bancos y focalizar las ayudas en las familias más vulnerables, puntualiza.