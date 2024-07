Cristina Gallego y Dani Mateo se convirtieron en 'Dora la conservadora' y su inseparable amigo 'Botas' para recorrer España como es habitual. "Hola pequeñiñes conservadores, 'little people' que no celebra el 8M, porque ya sabéis, ¿qué no nos gusta a los niños de bien? Exacto, las acelgas y las feminazis, 'crazy women' enseñando las 'bubus'", afirmó 'Dora'.

Su primera parada fue Valencia, donde PP y Vox habían eliminado el premio contra los delitos de odio 'Guillem Agulló', que se llamó así en homenaje a un joven antifascista asesinado en 1993 por un neonazi. Como destacó 'Dora', "como bien dice José María Llanos, el simpático portavoz de Vox, ¿por qué elegir a un joven antifascista teniendo un montón de valencianos asesinados para poner nombre a ese premio?".

El portavoz de Vox destacó en su discurso los once valencianos asesinados por ETA que, en su opinión, "tendrían cualquiera de ellos el mismo derecho a ser reconocidos por estas cortes". "¿Sabes que llevo hoy en la mochila, botas? El argumento de ETA, un indispensable que nunca falta en las mochilas conservadoras", le contó 'Dora' a 'Botas'.

Su siguiente parada fue Granada debido al conflicto que surgió en la fundación que gestiona el legado de Federico García Lorca. "El nuevo director, Antonio Membrilla, del PP, ha tenido que dimitir antes de tomar posesión de su cargo porque la sobrina nieta de Lorca, al conocer su nombramiento, dejó su puesto en el Patronato Federico García Lorca diciendo que era inadmisible que en la dirección estuviese un señor que se burló de la Ley de memoria histórica", explicó 'Dora'. "Los progres deberían dejar de buscar en las fosas y ponerse a buscar su sentido del humor", añadió la 'aventurera'.

La 'aventurera' y su amigo 'Botas' aprovecharon también para hacer su propia versión del popular tema infantil 'Soy una taza'. "Soy una facha, con billetera, algo tarada y voto a Vox", cantaba 'Dora', mientras que 'Botas' optó por "Soy un cachondo, bolivariano, algo guarrete y un perdedor". Su tema les valió el aplauso de todo el público del programa.

La última parada de su viaje les llevó hasta Murcia donde Antonio Martínez, de Vox, "se atrevió a decir lo que todos pensábamos: que la pobreza está alimentada por la ideología del parasitismo social", explicó 'Dora'. Martínez recomendó, además, que "a esas personas que no quieren realmente trabajar, o esas empresas que no quieren emprender, lo que habría que mostrarles es la ley de vagos y maleantes en lugar de cual es la carta de prestaciones sociales", algo que le pareció una gran idea a 'Dora' dado que es una ley "que amplia muchos derechos, como por ejemplo el derecho a fusilar o meterte en la cárcel si eres un mendigo o, peor, homosexual".

