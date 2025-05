Un doctor desde Gaza: "Aquí la gente está deseando morir y no pasar por todo lo que están pasando"

El doctor Refaat Alathamna indica que muchas personas han fallecido debido a la falta de tratamientos adecuados. El médico explica que no están dejando entrar medicinas ni alimentos. "No hay absolutamente nada", se lamenta.

La comunidad internacional comienza a movilizarse frente a Israel. El bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, que ayer, tras 80 días, se abrió para permitir el paso de cinco camiones, está provocando un cambio de postura en la Unión Europea que ha debatido, por primera vez, una posible revisión de algunos acuerdos comerciales con Israel.

También se está empezando a percibir cierta reacción interna en Israel. Yair Golan, líder del partido opositor Los Demócratas, "ha cargado contra el ejecutivo de Benjamín Netanyahu y la ofensiva en Gaza, asegurando que un país cuerdo no asesina a bebés como pasatiempo", expone Sandra Sabatés.

La ONU, por su parte, ha lanzado un terrible aviso: si no entra suficiente ayuda humanitaria en Gaza en las próximas 48 horas podrían morir hasta 14.000 bebés por falta de alimento. El Intermedio ha podido contactar con el doctor Refaat Alathamna, que cuenta cómo está la situación ahora mismo en Gaza.

"Muchos hospitales están fuera de servicio", explica el doctor. Alathamna indica que el hospital en el que él estaba de guardia "fue atacado y Dios nos salvó por un milagro". El doctor expone que no están dejando entrar medicinas ni alimentos. "No hay harina, no hay pan, no hay pollo, no hay pescado, no hay huevos... no hay absolutamente nada", se lamenta el médico.

Alathamna indica que muchas personas han fallecido debido a la falta de tratamientos adecuados. "Muchas zonas fueron obligatoriamente evacuadas por órdenes de Israel porque las zonas donde estaban van a ser bombardeadas y demolidas", añade, "no hay espacio para nadie, no hay carpas y no hay condiciones para vivir". "Aquí la gente está deseando morir y no pasar por todo lo que están pasando", concluye.