Isabel Díaz Ayuso ha denunciado al gobierno central debido al Plan Hidrológico del Tajo. Para Díaz Ayuso, "Sánchez está obsesionado con Madrid" y afirma que el presidente del Gobierno "pretende que esta región se rinda por sed". Cristina Gallego se convierte en Díaz Ayuso para plantear cómo podría anunciar a los madrileños los planes de Sánchez.

La 'presidenta' graba un mensaje en el que no duda en afirmar que "esto no es una guerra es un 'madricidio'" y avisa a los madrileños de que "no sabemos cuando empezarán los bombardeos pero los cortes de luz ya son constantes y sus consecuencias devastadoras". Además, no duda en hacer un llamamiento a los organismos internacionales para que ayuden a la ciudad.

Su asesor le recomienda que simplifique el mensaje así que 'Ayuso' lo convierte en "Viva la libertad, vivan las cañas y la culpa de todo es de Pedro Sánchez". Además, el asesor le indica que si no funciona "aun a malas tiramos un poco de ETA", lo que provoca que la 'presidenta' idee un nuevo eslogan: "Mucho Txapote y poco chapoteo".