Después del polémico beso no consentido de Luis Rubiales a Jenni Hermoso en la final del Mundial, Isma Juárez ha salido a la calle para conocer qué piensan los ciudadanos. ¿Qué le darían a Rubiales?, ¿piquito o finiquito?

"Fue un piquito y están haciendo como que es una cosa de otro mundo", afirma un chico, que defiende a Luis Rubiales: "Debió de meterle la lengua, porque eso no es nada", insiste ante un asombrado Isma Juárez, que no duda en responderle tajante: "No sé si quiero estar cerca de ti mucho rato". Por otro lado, una pareja critica duramente a Rubiales y afirma que "claramente" le daría el "finiquito". Puedes ver el reportaje completo en el vídeo principal de esta noticia.