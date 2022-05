David Pareja ofrece en El Intermedio el "emeritour": un recorrido por los lugares más emblemáticos de la vida del Juan Carlos I que arranca en el Palacio Real de Madrid, donde el monarca no vive porque está lleno de "pijadas que a un rey campechano no le interesan". "Si esto estuviera lleno de vedettes no le echarían ni los GEO", apunta no obstante Pareja, que continúa el tour en un lugar que "estaba lleno de animales salvajes" e "incluso elefantes" hasta que "nuestro rey vino con una escopeta y no dejó ni uno vivo".

Un recorrido fascinante que puedes ver en el vídeo que ilustra estas líneas y que concluye en el mesón al que acudió tras el golpe de Estado del 23F, donde "se comió tres platos de callos con garbanzos y después de semejante esfuerzo dijo que nunca más volvería a trabajar".