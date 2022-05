El rey Juan Carlos volverá a España de manera inminente y su primera parada será Sanxenxo. Desde allí, David Pareja, que en sus ratos libres se dedica al mercado inmobiliario, se ha puesto en contacto con el rey emérito para encontrarle el mejor alojamiento.

"El rey de los pisos", como se autodenomina el cómico, ha mostrado al monarca a través de videollamada cómo sería el apartamento en el que hospedaría, desde el cuarto de baño, donde estaría "su trono", hasta la puerta de entrada: "tiene un cerrojo y cadenita porque su seguridad es lo más importante para nosotros".

El problema llega a la hora de formalizar el contrato de alquiler: "¿Que no tiene nómina? ¿es autónomo? ¿Qué es entonces?" se pregunta este peculiar agente inmobiliario. Sin embargo, no tarda en encontrar soluciones "nos tiene que dar usted dos meses de fianza, seis meses de aval y la comisión de la agencia, que la podríamos dejar en 60 millones de euros, no sé si me entiende". ¿Accederá el emérito al acuerdo? La respuesta en este vídeo.

La 'llamada' entre Felipe VI y Juan Carlos I

En este vídeo, Dani Mateo y El Gran Wyoming se convierten en Felipe VI y Juan Carlos I e 'imaginan' cómo habrá sido el encuentro telefónico entre el actual Jefe del Estado y su padre a pesar de estar ambos en Abu Dabi.