¿Debe entrar también en las escuelas? ¿debe ser la religión un contenido más como la Geografía o las Matemáticas? ¿es educación o es adoctrinamiento? ¿Son los españoles partidarios de que se dé religión en las escuelas? Thais Villas sale a la calle en El Intermedio para debatir de nuevo con los ciudadanos en 'Hablando se enciende la gente'.

"No, se debe dar en casa, hay muchas religiones, ¿por qué se debe dar la católica y no otra?", pregunta una mujer, a lo que otra le responde que hay que tener "un respeto por dios y el ser supremo". "El respeto no lo da la religión, la religión es miedo y temor", responde, rotunda, la primera mujer. Por otro lado, una mujer afirma que a ella la religión no le ha servido "de nada": "Todo es un cuento y una milonga". Mientras, un señor señala que "cuando nos pasa algo todos nos acordamos del de arriba".