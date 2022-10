María Jesús Montero ha utilizado los caramelos Juanolas para responder, en una rueda de prensa, a un periodista que le ha preguntado por qué no se ha incluido en los presupuestos el impuesto a las grandes fortunas: "Si tú recaudas por este producto, solamente puedes gastártelo en Juanolas. Entonces si las Juanolas no están y tienes los recursos, pero no dónde gastarlos, se te descuadra ingresos y gastos"

"¡Con las Juanolas no!", espeta Dani Mateo al escucharla, que se disgusta porque "nos hayamos quedado sin ellas en el peor momento": "En plena temporada de catarros". Pero lo que sí le queda claro a raíz de esta explicación es que María Jesús Montero podría perfectamente "gestionar una tienda de chuches". En el vídeo principal de la noticia puedes escuchar la original explicación de la ministra de Hacienda al completo y ver la cara que se le queda al periodista al escuchar su respuesta.