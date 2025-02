Dani Mateo, tras la última ocurrencia de Martínez Nieto (Vox): "No le falla nada salvo el apellido, más que nieto es cuñado"

El diputado de Vox en Murcia, Antonio Martínez Nieto, ha decidido utilizar su intervención en la Asamblea de Murcia para denunciar la ley LGTBI de su comunidad autónoma. El diputado, para defender la necesidad de derogarla, la ha definido como "un producto refinado de la cultura woke". "Esta ley parece una pepona travestida. Su objetivo es obligar a las administraciones a pagar los gastos del movimiento LGTB", ha añadido Martínez Nieto. "La única fiesta que tendríamos que celebrar el Día del Orgullo Agrario", ha afirmado.

"No soy jurista pero, ¿cómo se redacta una ley para que parezca una pepona travestida?", pregunta el Gran Wyoming a Dani Mateo, "¿la escribes con purpurina?". "No sé que decirte, cuando se ponen tan técnicos", responde Dani. El colaborador, además, sugiere que sea el diputado murciano el primero que celebre el Día del Orgullo Agrario, "poniendo su discurso un tiempo en barbecho".

Mateo expone que Martínez Nieto no solo ha manifestado su interés por acabar con la ley LGTBI sino "también con la materia inerte". "Vamos a unirnos a los principios de la Europa que renace, que son la fe, la patria y la familia, valores eternos, no la resiliencia, la sostenibilidad y la inclusión, que son propiedades de la materia inerte", ha dicho en su intervención el diputado de Vox.

"Si las cosas europeas son cosas de la materia inerte... me quedo más tranquilo", comenta Wyoming. "Valores europeos y no extranjerizantes como la resiliencia o la inclusión, que eso lo inventaron los chinos entre la pólvora y los espaguetis", añade el presentador, irónico. "Un día más que disfrutamos con las simpáticas ocurrencias de Antonio Martínez Nieto", concluye Dani, "un hombre al que no le falla nada salvo el apellido, más que nieto es cuñado".