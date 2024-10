Mientras el juez Peinado vuelve a citar a Begoña Gómez y le imputa dos nuevos delitos, la mujer de Pedro Sánchez se encuentra acompañando al presidente del Gobierno en su visita oficial a la India.

Dani Mateo analiza la agenda de Begoña Gómez en este país, donde su principal misión, según él, es "pasárselo teta". En el vídeo sobre estas líneas muestra cómo es recibida por bailes y una comitiva de flores. "¿Es un acto diplomático, es una visita a Port Aventura? No lo sabemos", comenta.

La mujer del presidente también se ha animado a bailar, una coreografía que alucina a Dani: "¿Os suena eso de 'fui a la India y me cambió la vida'? Pues yo no he necesitado ir, me basta con el baile de Begoña Gómez", afirma.

El colaborador de El Intermedio está convencido que la espiritualidad de la India embriagará a Begoña Gómez, si bien asegura que "si le veis un puntito rojo en la frente, no os confundáis, no es que se haya hecho hindú, es la mira telescópica del juez Peinado".