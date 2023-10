La candidatura formada por España, Portugal y Marruecos por la FIFA para organizar el Mundialde fútbol 2030. Además, por primera vez, los partidos inaugurales se realizarán en Argentina, Uruguay y Paraguay. "Vamos, por fin el Mundial vuelve a España", destaca Dani Mateo, que afirma que "lo importante es que las selecciones de todo el mundo jugarán en nuestro país".

La elección de la candidatura española ha sido recibida con gran entusiasmo por los políticos. Pedro Sánchez atendía a los medios en Granada para celebrarlo. Sin embargo, curiosamente el presidente del Gobierno en funciones se enteró por los medios de la noticia, según ha desvelado el ministro de Deportes, Miquel Iceta.

"Un presidente no puede enterarse así de una cosa tan importante, eso con Rajoy no nos hubiera pasado", bromea Dani Mateo, que destaca que con Rajoy "ya sabría el once inicial de España y con quién palmamos en cuartos". Puedes ver el análisis en el vídeo principal de esta noticia.