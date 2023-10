El líder del PP ha celebrado en un tuit la organización del [[LINK:INTERNO|||Article|||651d8939ac3ab0e41e9b89af|||Mundial 2030]] en España. Una noticia de la que también ha hablado Isabel Díaz Ayuso, afirmando que la final del Mundial será en el estadio Santiago Bernabéu, algo que todavía no ha confirmado la FIFA. "Lo tiene clarísimo, lo que me sorprende es que no haya propuesto el Zendal", destaca Dani Mateo, que reflexiona sobre ello en el plató de El Intermedio.

"¿No están buscándole utilidad?, pues qué mejor que un partido de fútbol", destaca el presentador, que manda un mensaje desde El Intermedio: "Que tengan cuidado con los meniscos, que si se lesiones, médicos por ahí, hay muy poquitos".