Dani Mateo afirma en El Intermedio que, últimamente, de la huerta murciana, además de tomates y pepinos, "también salen grandes políticos", como Manu Aguirre, presidente de las Nuevas Generaciones del PP en Cartagena, y "prometedor político, de esos que es capaz de montar un cristo y, en su caso, literalmente", señala.

Este colgó en TikTok un vídeo de hace un año en el que su grupo de amigos le lleva a hombros parodiando la procesión del Cristo de la Buena Muerte de Málaga, pero por el centro de su ciudad. "¡Cuánta devoción y cuántas cañas se habrían tomado!".

"Con el look que lleva su tropa, no se sabe si la procesión acaba en una capilla o en la isla de las cabezas cortadas", expresa, y El Gran Wyoming recuerda que la ultima vez que vio a "Una turba vestida con pieles, acabaron asaltando el Capitolio". El colaborador destaca que "por lo que sea, al votante medio del PP no le hace mucha gracia este tipo de parodias religiosas", así que Aguirre ha tenido que borrar el vídeo de sus redes y pedir disculpas. "No les gusta que se rían de las crucifixiones y es sorprendente, con lo bien que se lo pasaron con la de Casado", comenta.