Lola Guzmán es uno de los rostros más visibles de las protestas del mundo agrícola. La mujer fue militante de Vox y se ha referido al ministro Fernando Grande-Marlaska con la siguiente frase: "¿Estás escuchando a mis compañeros? Pues ale, ¿sabes qué? Pilla un cactus sin vaselina y métetelo por el culo, y otro para Marlaska".

El diario 'El Plural' ha hablado con Guzmán, que ha insultado al periodista que le estaba entrevistando al preguntarle por su vinculación al movimiento antivacunas. "¿¡A ti qué te importa si me he vacunado o no, gilipollas?!", ha gritado.

"Si haber militado en Vox es un delito, publicadlo, es el único delito que he cometido en mi vida. Hace un año que presenté la dimisión voluntaria de este partido", añade.

También se muestra indiferente con el hecho de que se la catalogue como una persona de extrema derecha. "Yo estoy aquí con mis compañeros y todavía no sé ni si votan a la izquierda o a la derecha. Ni lo sé, ni me importa. Yo estoy aquí para defender el sector primario español", ha agregado.

Los agricultores, molestos con la apropiación de las protestas

En las últimas horas, se ha visto a agricultores cargando contra el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, a quien, entre abucheos, afean su inacción en las protestas del sector agrícola.

"Te importamos una mierda", le gritan, exigiéndole "menos palabras y más hechos". Los agricultores se muestran molestos con los partidos que intentan colgarse medallas y defienden no hay nadie dirigiendo sus movilizaciones.

De entre todos los manifestantes, Guzmán es uno de los rostros más agresivos, cargando de forma visible a través de redes sociales contra las asociaciones agrarias, a quienes califica como "trepas". Su asesor es el abogado Xaime da Pena, un hombre vinculado a Desokupa y que pagó la enorme lona colgada contra Pedro Sánchez.