Dani Mateo ironiza sobre los mensajes entre Ábalos y Aldama: "Aunque no te conozca, te abre las puertas de su casa"

Ni Santiago Abascal y Juan García-Gallardo, ni Kanye West y Bianca Censori, la pareja del momento para Dani Mateo es la formada por José Luis Ábalos y Víctor de Aldama, aunque afirma que "la cosa también va de gente a la que le asoman las vergüenzas".

El motivo es una conversación por WhatsApp entre ambos investigados por el 'caso Koldo' en el que Aldama se cabreó con Koldo García y quería aclarar las cosas con el exministro, que no dudaba en invitarlo a su casa. "Ábalos no es muy de quedarse con las caras", ironiza Dani mientras recuerda cómo negaba en varias entrevistas conocer al comisionista.

"Esto solo demuestra que Ábalos es un tipo majo y hospitalario, porque aunque no te conozca tú le mandas un mensaje y te abre las puertas de su casa, y si le mandas dos te abre un albariño en 'La Chalana'", comenta el colaborador de El Intermedio.