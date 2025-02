Los mensajes entre Aldama y Ábalos: del "es importante que hablemos" al "estaré en mi casa"

Víctor de Aldama y el exministro José Luis Ábalos mantenían contacto a través de WhatsApp de forma habitual. Así lo recoge el diario 'El Mundo', que ha tenido acceso a esos mensajes y desvela algunos que se intercambiaron meses después de que el exdirigente socialista abandonara el Gobierno, en un momento en que la relación del empresario con Koldo García era ya tensa.

En concreto, el citado periódico destaca un mensaje que Aldama, considerado el 'nexo corruptor' del 'caso Koldo', envió a Ábalos el 12 de octubre de 2021. "Esto no puede seguir así, es importante que hablemos o que esto pare por el bien de todos", le apremiaba el empresario, que advertía así al que fuera titular de Transportes: "No voy a seguir aguantando mentiras y comentarios sobre mí que no son".

Según 'El Mundo', Aldama envió ese mensaje a Ábalos tras un enfrentamiento con Koldo, por entonces asesor del político. Días antes, le volvió a urgir para verse. "Me gustaría hablar contigo tomando un café si es posible si estás por Madrid. Y si no, intentar vernos donde estés", le escribió, a lo que el exministro le contestó que estaba en Valencia, pero que le avisaría a su vuelta. Aldama, sin embargo, insistió: "Podría bajar mañana a verte si lo prefieres", se ofreció, sin obtener respuesta.

Finalmente, el 11 de febrero de 2022, Aldama volvió a pedir a Ábalos que se vieran en persona. "Me gustaría tomarme un café contigo. Dime cuándo podrías y dónde. Es importante. Me gustaría que estuviéramos los dos solos", incidió el empresario. Ábalos le respondió pocos minutos después: "Yo estaré en casa toda la tarde". "Creo que tipo 17 puedo pasarme. Te aviso antes", contestaba a su vez Aldama.

Ábalos preguntó entonces a su interlocutor si tenía la dirección de su casa, ante lo que Aldama respondió negativamente y el exministro se la dio. Posteriormente, el empresario avisaba al exministro de que estaba ya en camino. El último mensaje recogido por 'El Mundo', que desgrana también otros intercambios entre ambos investigados en meses previos, es del 8 de marzo de 2022. Entonces, Aldama volvió a escribir a Ábalos para verse. "¿Estás en Madrid mañana para tomar un café?", le preguntó.