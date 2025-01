Aldama intenta enfangar al entorno de Sánchez con una denuncia ya archivada por supuestas cuentas de Begoña Gómez

Víctor de Aldama vuelve al ataque. El empresario, a quien la UCO considera el 'nexo corruptor' del caso Koldo, ha vertido este miércoles nuevas acusaciones contra Pedro Sánchez, el Gobierno y su entorno. Y, de nuevo, sin aportar prueba alguna. Ha sido en una entrevista radiofónica en la cadena 'COPE', donde ha aludido a la "denuncia de un particular" que acusaba a Begoña Gómez de tener seis millones de dólares en el extranjero. Una denuncia ya archivada por la Fiscalía, que le da cero credibilidad.

Además de a la esposa del presidente del Gobierno, Aldama también ha acusado a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y a la mujer del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, Sonsoles Espinosa, de tener cuentas fuera de España. Acusaciones supuestamente recogidas en una denuncia que, según han confirmado fuentes del Ministerio Fiscal a laSexta, era "nada, cero", y que ya ha sido archivada.

Posteriormente, Aldama ha insistido en sus acusaciones en declaraciones a 'Antena 3'. "He visto las cuentas, he visto los pantallazos, he visto la denuncia y tengo las pruebas", ha sostenido, asegurando que "Montero tiene unas cantidades importantes, hasta donde yo he visto, un millón y medio dólares" de "dinero en el extranjero no declarado", para a continuación apostillar que le parecería muy grave "si esto es cierto".

Sin embargo, a preguntas de laSexta a su llegada a los Juzgados de Plaza de Castilla -adonde ha acudido este mismo miércoles por un pleito con un medio de comunicación-, Aldama no ha querido dar demasiadas explicaciones y se ha desvinculado de esa denuncia.

La puso el abogado Eduardo Martín-Duarte, que habitualmente presenta este tipo de escritos. Las fuentes fiscales consultadas, de hecho, comparaban esta denuncia contra Begoña Gómez con las presentadas por el exjuez Fernando Presencia, que ahora mismo está en la cárcel precisamente por acusar falsamente a personalidades públicas. Anticorrupción ni siquiera abrió diligencias de investigación en este caso porque la denuncia no tenía ningún crédito ni aportaba ningún documento que pudiera sustentarla.

Adicionalmente, fuentes de Anticorrupción han confirmado a esta cadena que hay dos denuncias similares sobre supuestas cuentas en el extranjero de Begoña Gómez y que este mismo miércoles se han archivado las dos. Una es del abogado Martín-Duarte y otra de una persona que ha pedido que no se revele su identidad.

Estas nuevas declaraciones de Aldama, que ha hablado de un supuesto "sobre" con documentación que apunta a Sánchez, pero cuyo contenido no ha querido revelar aduciendo que es "muy delicado", llegan justo después de que el martes trascendiera que la Guardia Civil le considera, junto a su socio, el líder de una "organización criminal" con redes en tres continentesen el marco de la trama de los hidrocarburos, el otro caso por el que está siendo investigado y que le llevó a prisión preventiva el año pasado.

Fuentes de Anticorrupción también desmienten a Aldama con el tema de ese supuesto "sobre" que según Aldama buscaba la Guardia Civil en el registro a su socio, Luis Alberto Escolano. Ese registro, apuntan las fuentes, en realidad tiene que ver con que se sospecha que es su testaferro. El empresario, cuyo portavoz trasladaba este mismo miércoles que ese sobre se entregó al Tribunal Supremo en la última semana de diciembre, posteriormente ha dicho ante el micrófono de laSexta que no lo ha entregado al alto tribunal.

Reacción del Gobierno y el PSOE

Desde el PSOE, por su parte, recuerdan que ya han demandado a Aldama por calumnias. Para los socialistas, "lo único que hace en cada entrevista es engordar esa demanda" y vaticinan que "va a pasar muchos años en la cárcel, sin ninguna credibilidad, que aprovecha altavoces que se le dan para manchar el buen nombre de mucha gente". "Es intolerable", sentencian.

En esta misma línea, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado que de personas con "el pelaje" del presunto conseguidor de la trama Koldo se cree "lo justo" y le ha invitado a que, si tiene alguna acusación que formular, lo haga donde corresponde.