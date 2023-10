Hoy ha tenido lugar la jura de la Constitución de la princesa Leonor. Dani Mateo repasa el acto en el Congreso de los Diputados. Como dice Mateo, "en el PP están a tope con Leonor" algo que ha demostrado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que ha explicado cómo se ha preparado la capital para el acto.

El alcalde ha informado que se ha dictado un bando, se ha pedido a los madrileños que se lancen a la calle, se ha engalanado la ciudad... todo ello para celebrar un futuro "que a veces cuesta ver pero que es un futuro que con la princesa Leonor podemos mirar con esperanza". Como destaca el colaborador, las calles atestadas, las autoridades dictando un bando, las aglomeraciones, las calles cortadas podrían resumirse como "un martes".

Isabel Díaz Ayuso, por su parte, ha concedido a la princesa la medalla de oro de la Comunidad de Madrid y para celebrar el acontecimiento ha instalado dos pantallones en la Puerta del Sol para seguir el acto y ha repartido 1.500 pastelitos con la bandera de España. Finalmente, los dulces no han resultado como se buscaba y al decoración rojo y gualda ha terminado pegada en la cajita que contenía los pasteles dándoles un aspecto, como afirma el colaborador, "como una ensaimada de sobrasada cuando llegas a Madrid en verano". A pesar de ello, el colaborador anima a no venirse abajo ya que el 'efecto Leonor' ya se nota: "España ya no se rompe, solo se despega un poquito".