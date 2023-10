"Sólo habláis de la amnistía para vuestros amiguitos separatistas", comenta irónico Dani Mateo, que explica que hay una persona que también se merecería una amnistía: "El 'pequeño Nicolás', un joven emprendedor de mirada brillante, sonrisa fácil y un alma llena de ilusiones y vacía de escrúpulos".

En el vídeo sobre estas líneas, el colaborador de El Intermedio analiza la nueva detención del 'pequeño Nicolás', en esta ocasión por usar un carnet de conducir falso. "Es cada vez más modesto, antes se hacía pasar por agente del CNI y ahora por conductor solamente".

"El muchacho que quiso poner el Estado a sus pies ahora no es capaz ni de aparcar en batería", bromea Mateo, que asegura que "si amnistiamos al ideólogo del 1O, cómo no vamos a amnistiar al que no pudo sacarse el B1".