El nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no asistirá a la investidura del Alfonso Fernández Mañueco como presidente de Castilla y León, una ausencia que los medios han interpretado como una manera de evitar la fotografía junto a Santiago Abascal. Dani Mateo ha querido aclarar la situación y ha dejado claro que en Vox no están tristes porque Feijóo les haya "rechazado de esta forma tan fea".

"Son unos machotes, ellos no se ponen tristes nunca", ha explicado el presentador, que insiste en que no están tristes sino cabreados porque se reunirá con Comisiones Obreras y UGT. "Me preocupa que no se reúna con ellos para decirles que se disuelvan", ha detallado al respecto Jorge Buxadé, vicepresidente de Acción Política del partido de extrema derecha. "A Vox no le convence Feijóo, temen que se esté transformando en Yolanda Díaz: es gallego y se reúne con los sindicatos", apunta Dani Mateo.