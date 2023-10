Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como 'El Pequeño Nicolás', fue detenido el pasado viernes por circular utilizando un carnet de conducir falso que había conseguido hace meses gracias al 'hacker' conocido como Alcasec (José Luis Huertas), según adelanta 'El Mundo' y ha podido confirmar laSexta.

'El Pequeño Nicolás' ha sido imputado por delito contra la seguridad vial y por falsedad documental, siendo detenido por miembros del Grupo de Investigación Tecnológica de la Brigada Provincial de Granada y de la Sección de Cibercriminalidad de Policía Judicial de Madrid.

Gómez Iglesias llevaba desde enero utilizando este carnet de conducir falso, cuando Alcasec le dio el documento. En mayo, el 'hacker' fue detenido por realizar una intrusión en la web de la DGT desde noviembre de 2021 hasta marzo de 2022. Alcasec perpetró ataques similares en las web de Burger King, HBO y Bicimad.

Preguntado por 'El Mundo', 'El Pequeño Nicolás' ha confirmado su detención, pero ha asegurado que no le gusta conducir: "Ese carnet nunca me llegó siquiera y todo el que me conoce sabe que jamás conduzco nunca, voy a Uber. Si la Policía dice que hay vídeos míos conduciendo, que lo demuestre".

Los agentes de Policía aportan varios vídeos, entre los que se encuentra uno en el que se ve a Gómez Iglesias sentado en el asiento del conductor, con el cinturón puesto, junto con otras personas.