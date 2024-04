Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, ha sorprendido enviando un mensaje al presidente de Estados Unidos, Joe Biden para mejorar las relaciones de su país con EE.UU. Y lo ha hecho en inglés, para que el presidente estadounidense pueda entender correctamente sus palabras. Unas imágenes que no pasan desapercibidas para Dani Mateo.

"Le digo a los negociadores que le digan al presidente Biden el siguiente mensaje: 'I you want...I want'", decía el presidente Maduro. Su mensaje provocaba las risas de su audiencia ante su falta de dominio del idioma. "No sé si para que lo ha traducido, si estaba clarísimo", dice irónico Dani.

"Nicolás Maduro es el nuevo Jesús Gil, la misma pronunciación del inglés", afirma el colaborador. Además, compara al exalcalde de Marbella con el político venezolano: "Alguna que otra sombra tiene también él en su carrera política y el mismo gusto por ir en chándal, así que no os extrañe que si las negociaciones siguen adelante, Maduro le proponga a Biden reunirse en un jacuzzi".