Tras el anuncio de Pedro Sánchez de que se mantiene en su cargo como presidente del Gobierno, las reacciones de varios miembros del partido socialista. Dani Mateo ha repasado las más llamativas. "La política necesita felicidad, buen rollo, alegría", afirma.

El colaborador repasa algunas de las declaraciones de varios ministros del Gobierno de Sánchez: desde José Manuel Albares, que afirmaba que el presidente había tenido un "gran coraje personal y gran coraje democrático", Óscar Puente, que ha dicho que "ha ganado la dignidad y la verdad" o Margarita Robles, que ha declarado frente a la prensa que "Pedro Sánchez no se podía ir".

"Claro que no se podía ir, pero no por no dejar colgados a los españoles que confían en él, sino por no romperle el corazón a sus ministros", afirma Dani Mateo. "De hecho, se acabaron los Consejos de Ministros, a partir de ahora serán quedadas del club de fans oficial de Pedro Sánchez", añade.

Y Mateo tiene claro quién será el presidente del club: Óscar Puente. El ministro de Transportes no ha dudado en reaccionar en sus redes sociales al anuncio de Sánchez con una fotografía del actor Dwayne Johnson con el texto: "Siuuuuuuuuuuu". Y no ha sido el único que ha reaccionado en redes. Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, ha compartido un popular meme de un mapache junto con la canción 'Pedro' de Raffaella Carrà.