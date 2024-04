Tras cinco días de reflexión, Pedro Sánchez ha comparecido para anunciar que no abandona su cargo como presidente del Gobierno. "Pedro Sánchez vuelve con más fuerza que nunca", afirma Wyoming. "Nuestro presidente es como un móvil de última generación, parece que está a punto de morir pero lo dejas cargando un ratito y vuelve rebosante de energía", añade.

"Estos últimos cinco días a Sánchez le llevan para dar otro libro, qué digo libro... debería tener su propio musical", añade el presentador. "Si en Broadway triunfó 'Cats', en El Intermedio haremos lo mismo con 'Dog'", afirma Wyoming. Para ello, el programa cuenta con un grupo flamenco "para ayudarnos a entender la decisión de Pedro Sánchez y por qué parecía que estaba muerto cuando estaba tomando cañas", explica.

"Ya mi amigo Pedro Sánchez calumniaban a diario y para pensar qué hacía se ha cogido un finde largo", comienza el musical. "Es un hombre enamorado que escribió una carta al pueblo, puso la miel en los labios a quien le quería muerto", canta el grupo flamenco. "Y no estaba muerto, no no, estaba troleando a España", reza el estribillo del tema.