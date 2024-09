El Intermedio emite un especial de 'Facheando' para hablar sobre la última hora de la política internacional. "Buenas noches y bienvenidos al programa 1939 de 'Facheando', o como lo llamamos aquí: El programa de la victoria", presenta Wyoming. A continuación da pasar a los 'facheadores' invitados: 'La señora bien' y 'Show me the Dani'.

En esta ocasión, uno de los temas principales del programa es el resultado de las elecciones en Austria. La ultraderecha se impone en el país por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. Según los analistas, los partidos conservadores formarán una alianza para gobernar. Herbert Kickl, el ganador de las elecciones, es un fiel seguidor de la política de Putin en la guerra de Ucrania y apoya todo lo que hace Rusia en territorio ucraniano.

Algo con lo que está de acuerdo 'Show me the Dani', interpretado por Dani Mateo. Según este 'experto' en criptomonedas, la posición de Kickl es la adecuada, pues Zelenski no hace mucho para ganarse el apoyo del político. "Hombre, es que Zelenski, menudo looser, va todo el día en chándal y no le hemos visto hacer un burpee. Y luego venga, a pedir paguitas de la OTAN… un poquito de la cultura del esfuerzo", apunta.

Otra de las noticias más destacadas en 'Facheando' es la pobreza en Argentina. Según los últimos datos, se ha disparado hasta el 53% tras seis meses de 'ajustes' de Milei. Sin embargo, 'La Señora Bien', interpretada por Cristina Gallego, defiende las políticas económicas del argentino y asegura que el presidente invierte en cosas necesarias.

"Acaba de hacer un gran desembolso en el ejército español. Nos han comprado dos burros sementales de pura estirpe española para mejorar la raza de los suyos. Siempre hemos tenido muy buenos burros: Pedro Sánchez, el bolivariano de Zapatero y la ministra de 'destrabajo'", asegura 'Piluchi'.