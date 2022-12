"Se ha producido otro escandaloso ERE en el PSOE, el que le han hecho al pobre Joaquín Leguina", destaca Dani Mateo en el plató de El Intermedio, donde explica que ha sido expulsado y suspendido de militancia el único socialista que llegó a presidir la Comunidad de Madrid. "Y todo, por una cosa sin importancia como haber participado en plena campaña electoral en un acto con Isabel Díaz Ayuso", detalla el presentador, que explica que también ha pedido el voto para Ayuso en varios artículos en las últimas elecciones autonómicas.

"Como no podía ser de otra manera, se ha mostrado indignado y ha asegurado que no le van a callar, como si se hubiera callado alguna vez", afirma Dani Mateo, que muestra las críticas que el político le ha hecho a Pedro Sánchez. "Así es amigos, el fracaso del PSOE en Madrid fue culpa de Sánchez", ironiza Dani Mateo al escuchar a Leguina, "es historia del PSOE, es, prácticamente, el puño que sujeta la rosa, aunque ahora solo lo use para darle a Sánchez". "¿De verdad Leguina aún seguía en el PSOE?", se pregunta Dani Mateo, que afirma que viendo lo amigo que es de Ayuso, le podría ofrecer la Oficina del Español ya que "cumple los dos requisitos": "Domina el español y el arte de cambiarse de chaqueta".