Dani Mateo se ha dado cuenta, tal y como muestra el video, de la pasión y devoción que tiene María Jesús Montero hacia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La ministra de Hacienda no duda ni un segundo en defenderlo y alabar cada una de sus palabras cada vez que Sánchez interviene en el Congreso de los Diputados. Es más, como señala el colaborador de El Intermedio, en el video se puede apreciar en alguna ocasión los ojillos de ilusión de Montero cada vez que habla Sánchez.

"María Jesús Montero no es 'sanchista' es 'sanchifitie'", comenta Dani Mateo haciendo referencia a las fans de Taylor Swift (Swifties) y su amor incondicional por la cantante. Además, el colaborador destaca cómo la ministra le "ríe todas las gracias" a Pedro Sánchez.

No obstante, Dani Mateo no ve del todo bien que la titular de Hacienda, lo de todo por el presidente, pues en algunas situaciones se puede llegar a poner un poco 'bravucona'. "Si tocas al presidente, me tocas a mí. Y yo lo mismo te toco la carita", emula el colaborador durante su intervención para después dar paso a un nuevo video, en el cual se puede observar la actitud desafiante de María Jesús Montero, que a través de gestos advierte a la bancada popular.

"Esta es María Jesús Montero, vicepresidenta primera de Hacienda y primerísima haciendo la pelota a Sánchez", termina diciendo Dani Mateo, tras destacar como Montero felicitaba al presidente tras su contundente discurso en el Hemiciclo.