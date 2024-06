Mariano Rajoy suma a su currículum un nuevo hito: ser cronista deportivo de una publicación. Como afirma Dani Mateo, "Rajoy se va a encargar de analizar los partidos de la Selección en la Eurocopa". "Ya no tenemos a Manolo el del bombo pero sí a Mariano el de la pluma", afirma.

"España ha ganado, hizo lo que todos esperábamos, yo por lo menos", relata en su artículo el ex presidente, entre otras cosas. "La veo fenomenal, como domina el lenguaje", afirma Dani, "es la mezcla perfecta entre la crónica de un periodista deportivo y la redacción de un niño inocente", añade. "Con la diferencia de que ese niño en lugar de acabar como delegado de clase acabó llegando a presidente del Gobierno y que eso de que sea inocente no lo tengo tan claro", expone.

El artículo no acaba ahí. Rajoy también comenta la previa contra el próximo rival de España, Italia. El ex presidente indica, por ejemplo, "ahora toca descansar y luego preparar el partido contra los italianos" o "no entro en polémica, veremos, yo soy optimista, no hacerlo es de tontos y de pesimistas". "Le voy mucha influencia de Gloria Fuertes", afirma Dani.