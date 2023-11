Dani Mateo sigue llenando páginas de su 'álbum de demócratas vintage', "la Biblia de las protestas de la ultraderecha", donde está recogiendo los manifestantes y cánticos más peculiares de las manifestaciones contra la amnistía.

"La afluencia de manifestantes estará bajando, pero la creatividad en los cánticos está subiendo", ironiza el colaborador en el vídeo sobre estas líneas, donde comparte 'letras' racistas como "no me pegue usted, me llamo Mohamed" y otras como "son las diez, gaseadnos otra vez" o "socialismo, putas y marisco": "Este año lo van a tener jodido para coger la canción de Eurovisión", bromea Wyoming.

En el 'álbum' repite Juan García-Gallardo, "que cada día se viene más arriba con los cánticos". "A este paso podría llenar escenarios como 'Bruce Sprinter', incluso podría copiarle el apodo, aunque él sería 'El Vox'", comenta Dani Mateo, que también reacciona a una de las manifestantes más virales, la señora que grita en la protesta de Barcelona. "Dicen que Yoko Ono le ha dado un like", bromea.