Dani Mateo, tras las alabanzas del consejero de Asisa a Díaz Ayuso: "Es el campeón de los ayusers"

Luis Ortiz no ha dudado en reconocer que Díaz Ayuso le "encanta" afirmando que es una mujer normal porque "vive con su pareja". El consejero de la aseguradora no ha dudado en dedicarle 'No cambié' de Yurena.

Dani Mateo se hace eco del surrealista momento protagonizado por Luis Ortiz, consejero de Asisa. "Es el campeón de los 'ayusers'", afirma el colaborador, ya que, como explica "hoy ha batido el récord de alabanzas a Ayuso en menos de un minuto".

Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, Ortiz, ante la presidenta madrileña, no ha dudado en reconocer que Díaz Ayuso le "encanta". "Cuando habla yo la entiendo, cosa que en política no siempre ocurre, y cuando dice una cosa, dentro de un mes, suele decir la misma", afirma. Además, también ha expuesto, entre otras cosas, que es una mujer "normal" ya que "vive con su pareja en su casa, se paga sus vacaciones, sus viajes, sus comidas...". También ha destacado que tiene "un duende, algo especial, que llamamos carisma".

Ortiz ha concluido su loa con una canción, como afirma, "horrible pero que quiere definir lo que yo quiero decir: 'No cambié'". E incluso se ha animado a entonar el estribillo del popular tema de Yurena, lo que provoca los aplausos de los asistentes.

"No me arranca una sonrisa este señor... es que me descojono", afirma Wyoming. "Está muy bien traído lo de 'No cambié'. Además, Ayuso y Tamara tienen mucho en común: a una la defiende siempre MAR y a la otra la defendía Mar... garita Seisdedos". El presentador expone, irónico, que las alabanzas de Ortiz se deben al carisma de Ayuso y no a los "más de 1.000 millones de euros que se gasta la Comunidad de Madrid en sanidad privada al año".