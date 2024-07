Thais Villas salió a la calle en una temporada pasada de El Intermedio para abrir otro debate en 'Hablando se enciende la gente': "¿Se pagan muchos o pocos impuestos en España?". "Los que pueden, se evaden de pagarlos porque se saben las leyes y yo que soy separada y tengo una hija y gano poquito, pago muchos impuestos a comparación de la alta sociedad", lamentó una mujer sobre los impuestos.

Además, cuando un joven defendió que en Francia se pagaban más impuestos, como el de la Televisión, la mujer respondió rotunda: "En Francia hay más ayudas y Francia ha salido a la calle porque está hasta el moño y luchan por lo que tienen que luchar porque este sistema no funciona". "Siempre los mismos no podemos pagar y luego la gente se rebela", insistió la mujer, que continuó: "Al final, no sé qué quieres crear porque encima nos tienen desunidos porque si nos uniéramos...".

Por su lado, un chico reflexionó: "Tengo tres hijos y es una barbaridad". "Colegio, luz , agua,.. con todas esas subidas nos cuesta una barbaridad el día a día", insistió el hombre en el debate, donde otro hombre respondió: "Imagina si por culpa de no tener impuestos no podemos pagar el médico o el colegio a los niños". Puedes ver el debate en el vídeo principal de esta noticia.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.