En una temporada pasada de El Intermedio, Thais Villas salió a la calle para debatir en 'Hablando se enciende la gente', una de sus secciones del programa, qué opinaban los ciudadanos sobre la religión: ¿Debe entrar también en las escuelas? ¿debe ser la religión un contenido más como la Geografía o las Matemáticas? ¿es educación o es adoctrinamiento? ¿Son los españoles partidarios de que se dé religión en las escuelas?

"No, se debe dar en casa, hay muchas religiones, ¿por qué se debe dar la católica y no otra?", reflexionaba una mujer, que insistía en que "es una educación que se tiene que quedar en casa", no en los colegios. "Un respeto por dios y por un ser supremo", respondió otra señora a la mujer, que contestó tajante: "El respeto no lo da la religión, la religión es miedo".

Por otro lado, otra mujer destacaba que a ella la religión no le había servido "de nada" y que "todo es un cuento y una milonga". Sin embargo, un señor argumentaba lo siguiente: "Cuando nos pasa algo todos nos acordamos del de arriba". Una chica joven también defendía la religión asegurando que "la fe no aportaba algo negativo sino unos valores y unas bases que se la sienta al niño y que es algo positivo": "En la familia te lo enseñan y en la escuela lo refuerzan".

Puedes ver el debate al completo en el vídeo principal de esta noticia, donde también debatieron sobre si la religión "limpiaba el alma" como aseguraba una mujer.